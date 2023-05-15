Курский губернатор сообщил о повреждении линии электропередачи из-за обстрела, без света остались 600 человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Никто не пострадал, но повреждена линия электропередачи.

«Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света. К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В Курской области действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. 11 мая господин Старовойт сообщал, что пять снарядов попали в электроподстанцию поселка Теткино, там было нарушено электроснабжение. 12 мая при обстреле региона получили повреждения три дома. В обоих случаях никто не пострадал.

Лаура Кеффер