Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три дома пострадали при обстреле приграничного поселка в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об обстреле приграничного поселка Теткино. В результате пострадали три дома.

У зданий повреждены фасады и заборы, выбиты окна, но никто из жителей не ранен. Также из-за обстрела в поселке повреждено электроснабжение. Специалисты уже ведут восстановительные работы, губернатор пообещал жителям помочь с ремонтом пострадавшего жилья.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, действуют режим желтого уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Область подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. 10 мая из-за падения снарядов на границе контузило строителя защитных сооружений.

На следующий день поселок Теткино в результате обстрела электростанции частично остался без света.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...