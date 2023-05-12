Три дома пострадали при обстреле приграничного поселка в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об обстреле приграничного поселка Теткино. В результате пострадали три дома.

У зданий повреждены фасады и заборы, выбиты окна, но никто из жителей не ранен. Также из-за обстрела в поселке повреждено электроснабжение. Специалисты уже ведут восстановительные работы, губернатор пообещал жителям помочь с ремонтом пострадавшего жилья.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, действуют режим желтого уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Область подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. 10 мая из-за падения снарядов на границе контузило строителя защитных сооружений.

На следующий день поселок Теткино в результате обстрела электростанции частично остался без света.

Сергей Толмачев, Воронеж