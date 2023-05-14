Морские грузоперевозчики добиваются от китайских клиентов защиты от последствий западных санкций

Операторы морских грузоперевозок добиваются от китайских компаний внесения в контракты пунктов, которые бы обеспечивали им защиту в случае введения западных санкций в отношении Пекина. Как заявили на правах анонимности газете Financial Times представители четырех юридических фирм, представляющих интересы владельцев грузовых судов, грузоперевозчики будут более защищены от убытков и нарушения закона, если положения контракта предусматривают возможность его расторжения при введении санкций.

Как отмечает FT, компании морских грузоперевозок не были готовы к масштабным последствиям военного конфликта на Украине — санкциям, более пристальному контролю к сектору со стороны регуляторов, банков и страховых компаний. И сейчас перевозчики не исключают того, что на фоне обострения отношений США и Китая в отношении Китая могут быть введены еще более жесткие санкции. По словам юриста Clyde & Co Патрика Мерфи, «Китай в еще гораздо больших масштабах важнее для торговой системы (чем Россия.— FT) и, если в отношении него введут санкции, будет очень тяжело». Юрист считает, что нельзя исключать такой вероятности, и поэтому «мы должны быть к этому готовы».

Раньше в контракты с китайскими судостроительными, лизинговыми компаниями или трейдерами, фрахтующими суда, включалось положение, позволяющее судовладельцам расторгать сделку, если ее выполнение влечет за собой нарушение закона. Однако, как отмечают эксперты, такое положение не всегда распространяется на санкции. «Санкции обычно вводятся неожиданно. И тогда стороны соглашения оказываются перед выбором: либо действовать по закону и нарушить контракт, либо выполнить контракт и нарушить закон»,— объясняет юрист фирмы HFW Дэниел Мартин. Между тем добиться от китайской стороны включить подобное положение в контракт очень непросто. По словам одного из юристов, китайские судостроительные компании «зачастую являются полугосударственными, и китайскому правительству все это не нравится». В некоторых случаях, чтобы добиться своего, грузоперевозчикам приходилось идти на определенные уступки, в том числе выплачивать большего размера авансы или гарантировать компенсацию на случай расторжения контракта из-за санкций.

Алена Миклашевская