Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО

В белорусской армии в рамках проверки боеготовности у западных границ развернуты ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минобороны республики.

«Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Беларуси мгновенно ответят "Полонез" и "Точка"»,— сообщили в военном ведомстве.

На западе Белоруссия граничит с Польшей. «Полонез» — белорусская реактивная система залпового огня. «Точка» — советский тактический ракетный комплекс.

Тактические действия проходят в разных регионах страны подразделения выдвигаются, как правило, в незнакомые для них точки. В ходе проверки боевой готовности ВС Белоруссии сообщало ВоенТВ 6 мая, тогда же упоминалось об использовании в маневрах «Точки-У» и РСЗО «Полонез».

В назначенном районе ракетный дивизион совместно с подразделениями выполняет задачи в рамках проверки боевой готовности. «В ходе мероприятий выполнены и отработаны следующие вопросы. Это выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам»,— рассказал командир ракетного подразделения.

В ВС Белоруссии каждый год поступают новые образцы белорусского вооружения, в том числе «Полонезы». Об этом сообщалось в ноябре 2022 года. 17 февраля 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с действием совместной группировки «Полонезов» и «Искандеров» (ракетный комплекс).

Тогда в Белоруссии, вблизи границы с Украиной, прошли российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022».

Мария Федотова