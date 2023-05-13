Власти Судана продлили запрет на полеты в страну до конца мая

Запрет на полеты в воздушном пространстве Судана продлили до конца мая. Исключение сделали для самолетов, доставляющих в страну гуманитарную помощь, а также эвакуационных рейсов, которые необходимо согласовывать с местными властями. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Хартума.

«Управление гражданской авиации направило извещение пилотам (NOTAM) о продлении закрытия суданского воздушного пространства для любого авиасообщения до 31 мая»,— сказано в сообщении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В Судане с середины апреля продолжается вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР), которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. В результате боестолковений погибли более 550 человек. 3 мая СБР не согласились на семидневное перемирие. 12 мая телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники сообщил, что армия и СБР достигли предварительного соглашения, по которому договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению».

Об эвакуации из Судана — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Олеся Павленко