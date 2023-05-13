«Этажи»: иностранцы стали чаще оформлять ипотеку в России

Доля иностранцев в общем объеме заявок на оформление ипотеки по итогам апреля выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По сравнению со средним значением I квартала этого года доля увеличилась более чем вдвое. Об этом «Известиям» сообщили в федеральной компании «Этажи».

По данным компании, банки сейчас больше кредитуют граждан дружественных государств с официальным трудоустройством, других иностранцев — реже и в индивидуальном порядке, такие кредиты выдают лишь несколько крупных банков. Относительно высоким спросом среди иностранных заемщиков из дружественных государств пользуются Дмитров, Екатеринбург, Москва, Нефтеюганск, Нижневартовск, Новосибирск, Смоленск, Тюмень, Ухта и Ханты-Мансийск, сообщили в «Этажах».

«Рост произошел на фоне решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешить выдачу ипотеки в рублях гражданам недружественных государств, а также расширения банками своих программ»,— сообщила замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Брать ипотеку гражданам недружественных стран в российских банках в рублях разрешили в апреле. По данным ЦБ, банки предоставили в марте 2023 года 154 тыс. рублевых ипотечных жилых кредитов (ИЖК) на общую сумму 569,4 млрд руб. против 114,6 тыс. ИЖК на сумму 422,4 млрд руб. месяцем ранее.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Ипотека отстала от прошлого года».

Мария Федотова