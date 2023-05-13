Глава СПЧ Фадеев выступил против создания реестра артистов, не поддержавших спецоперацию

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против идеи создания реестра артистов, которые не поддерживают военную операцию. Так он прокомментировал предложение рэпера Акима Апачева, выступившего в том числе за блокировку таких исполнителей на российских стриминговых площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Не поддерживаю. Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр?» — прокомментировал глава СПЧ «РИА Новости», отметив, что любой гражданин может высказывать свое мнение относительно политической, общественной позиции, других людей и других граждан.

Подобным должны заниматься уполномоченные органы, заявил Валерий Фадеев и привел в качестве примера реестр иностранных агентов. По его словам, Минюст вполне квалифицированно определяет, кто является иностранным агентом.

12 мая Аким Апачев предложил блокировать для не поддержавших военную операцию артистов возможность монетизировать свое творчество. По его словам, вместе с другими активистами он провел уже две акции по отмене концертов «таких деятелей».

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Мария Федотова