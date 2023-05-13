Гидравлические испытания теплосетей в Петербурге начнутся 15 мая

ГУП «ТЭК СПб» начнет межсезонные гидравлические испытания подведомственных теплосетей 15 мая, сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале. Отопсезон в городе закончился в полночь 11 мая.

Первыми будут проверены теплосети в Приморском и Пушкинском районах города, испытания планируется завершить до 19 мая. Всего в этот период специалисты также проверят магистральные, распределительные и внутриквартальные сети Колпинского, Фрунзенского, Невского, Красногвардейского и Московского районов. 17 мая испытания пройдут также во Всеволожском районе Ленобласти.

Всего в рамках подготовки к новому отопительному сезону предприятие запланировало 262 испытания.

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