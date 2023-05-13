В парламенте Белоруссии объяснили введение контроля на границе с РФ предотвращением поставок оружия

Член Совета республики Национального собрания Белоруссии Олег Дьяченко заявил, что недавнее введение контроля на границе с Россией связано с необходимостью предотвращения нелегальных поставок оружия и боеприпасов. О введении Минском временного погранконтроля на российско-белорусской границе стало известно 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: djachenko.by Фото: djachenko.by

По мнению Олега Дьяченко, в настоящее время происходит эскалация конфликта на Украине. «Военный конфликт, который идет сегодня в Украине, логически переходит на новую стадию. Мы видим, что западные страны уже практически неограниченно поставляют вооружение Киеву. То есть идет эскалация конфликта. Естественно, она уже выходит за пределы зоны специальной военной операции, переносится на сугубо российские регионы»,— пояснил спикер (цитата по SB.BY).

Олег Дьяченко указал, что с учетом нынешней ситуации возросла необходимость усиления в Белоруссии мер безопасности. Для этого в том числе были укреплены южные границы государства. «Чтобы из этой "серой зоны" не было перекачки оружия и боеприпасов на территорию нашей страны. Усилили и пограничный контроль с Российской Федерацией, потому что и через РФ к нам могут попадать не только психотропы, наркотики, но и оружие»,— добавил он.

5 мая стало известно, что у въезжающих в Белоруссию со стороны России граждан начали проверять паспорта. В частности, на трассе М-1 у белорусско-российской границы установили КПП. 6 мая в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что проверка документов на пунктах погранконтроля ведется в рамках исполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией.

Милена Костерева