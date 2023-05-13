Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о недавно открывшемся японском заведении, кухню которого возглавляет Бадма Андреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Coba Фото: пресс-служба Coba

Новый японский Coba на Малой Дмитровке называет себя рестораном, в отличие от хэнд-ролл-бара Coba на Новой Площади. Тут в два раза больше посадочных мест, намного обширнее меню и именно в этом ресторанном направлении планируют развивать сеть в дальнейшем ее владельцы Анна и Никита Татаевы.

Кухню обоих заведений возглавляет бренд-шеф Бадма Андреев, долго работавший в японском ресторане Megu, а это, безусловно, почетный знак отличия. Кроме обычных и деликатесных хэнд-роллов, в меню нового ресторана есть суши на длинных дощечках — осидзуси, сложные салаты, вроде гребешка с хрустящей спаржей в панировке, манго и клубникой, тарталетка со страчателлой и томатами кимчи, а также изящные блюда, приготовленные на японском гриле робата. В этом разделе: ломтики лосося в листьях пекинской капусты, кукуруза с пармезаном и соусом чимичури, брокколи, авокадо и самые разные морепродукты.

Особое внимание стоит обратить на 3D десерты в форме красного шара и зеленого куба. Шар «Восходящее солнце» символизирует флаг Японии и состоит из мусса маскарпоне, вишни и черешни. А куб «Суика» повторяет форму популярного в Японии квадратного арбуза не только снаружи, но и изнутри, красной муссовой мякотью и коричневыми шоколадными косточками. Кроме того, тут вручную делают рисовые моти, шоколадные конфеты нама, хлопковый бисквит и необычайно красивые леденцы «чай на палочке» с вкраплениями натуральных цветочных лепестков.