Reuters: страны G7 по итогам саммита представят меры против «экономического давления» Китая

Страны G7 в своем совместном заявлении намерены выразить обеспокоенность «экономическим давлением», которое демонстрирует Китай при проведении международных сделок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом обсуждений.

По информации агентства, совместное заявление G7 будет опубликовано на следующей неделе по итогам саммита, который пройдет в Хиросиме (Япония) 19–21 мая. В нем будет представлена стратегия G7, направленная на противодействие «экономическому давлению» со стороны любой страны.

Как уточнил собеседник Reuters, отдельный раздел в документе будет посвящен Китаю. В нем укажут на «экономическое давление» китайской стороны по отношению к другим странам. «Мы не выступаем за разделение американской и китайской экономик, мы выступаем за снижение рисков, мы выступаем за диверсификацию»,— обратил внимание американский чиновник.

При этом, как отмечает Reuters, G7, куда помимо США входят Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания, имеет с Китаем тесные экономические связи как с крупнейшим в мире экспортером. Китайские товары играют ключевую роль для многих компаний стран G7.

В начале апреля газета Nikkei писала, что США подталкивают страны G7 к объединению усилий против Китая. По данным портала, американское правительство и Конгресс обсуждают законопроекты о повышении пошлин на китайские товары, чтобы не допустить «экономического буллинга». США считают, что совместно принятые странами G7 меры заставят Китай воздержаться от экономического принуждения.