Президент РУДН Филиппов: ВАК каждый год лишает сотни человек ученых степеней за плагиат

Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК), президент Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов рассказал, что ежегодно сотни человек лишаются ученых степеней из-за плагиата в их диссертациях и других научных работах. Соответствующее решение принимают ВАК и Минобрнауки РФ.

По его словам, большую помощь ВАК в выявлении некорректных и неправомерных заимствований в научных работах оказало внедрение системы «Антиплагиат». Проверка диссертаций с помощью этой системы теперь является обязательной для диссертационных советов всех российских вузов.

«Можно также упомянуть введение обязанности организаций, на базе которых действуют диссоветы, проверять по системе "Антиплагиат" качество диссертаций, на предмет отсутствия неправомерных заимствований. Это устранило масштабные неправомерные заимствования»,— рассказал господин Филиппов «РИА Новости». По его словам, наибольшее распространение практика лишения ученых степеней за плагиат приобрела в последние пять лет.

В ноябре прошлого года ВАК официально утвердила новый реестр научных журналов, публикации в которых являются обязательными для защиты диссертации в России. Ученым предлагают печататься не только в отечественных изданиях, но и в зарубежных, однако теперь публикации за рубежом не будут считаться обязательными. У проекта «Диссернет» возникли серьезные претензии к перечню российских журналов: в более сотне изданий из тех, которым присвоили высшую категорию, есть публикации с масштабным плагиатом и сомнительным соавторством.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ученые ответят по статьям».

Александр Кислов