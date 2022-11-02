Ученые ответят по статьям

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) утвердила новый реестр научных журналов, публикации в которых являются обязательными для защиты диссертации. Ученым предлагают печататься не только в отечественных изданиях, но и в зарубежных, однако теперь публикации за рубежом не будут считаться обязательными. У проекта «Диссернет» возникли серьезные претензии к перечню российских журналов: в более сотне изданий из тех, которым присвоили высшую категорию, есть публикации с масштабным плагиатом и сомнительным соавторством. В ВАК готовы рассмотреть конкретные претензии коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Филиппов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Владимир Филиппов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В конце октября ВАК утвердила перечень изданий, в которых могут публиковать научные статьи соискатели ученых степеней кандидата и доктора наук. Об этом “Ъ” заявил председатель ВАК Владимир Филиппов. В список вошли, в частности, 2593 российских научных издания («Перечень ВАК»), а также издания из Russian Science Citation Index (RSCI; составлен РАН, объединяет около 900 отечественных журналов) и международных баз данных. Перечень ВАК поделен на три категории — по востребованности (индексу цитирования) журнала научным сообществом. Так, к самому высокому квартилю (К1) комиссия отнесла 662 журнала, к К2 — почти 1,3 тыс. изданий, оставшиеся удостоились третьего квартиля.

На основе этого списка ВАК на заседании 26 сентября утвердила новые критерии к членам диссоветов и требования для соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук.

Так, по биологическим, географическим, физико-математическим и химическим отраслям науки аспирантам необходимо опубликовать не менее двух статей, одна из которых должна быть напечатана в изданиях, отнесенных к К1 или К2 из перечня ВАК, либо в российском RSCI. По гуманитарным и остальным наукам сохраняются требования без учета новых категорий — три и две статьи соответственно.

Будущим докторам гуманитарных наук необходимо опубликовать не менее 15 статей, из которых пять должны быть напечатаны в изданиях, отнесенных к К1 или К2, либо в журналах базы RSCI. По остальным отраслям науки — не менее десяти, но пять из них также должны быть опубликованы в перечисленных выше изданиях.

Также утверждены критерии для защиты диссертации по научному докладу. Напомним, в октябре глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил провести эксперимент и освободить аспирантов технических и естественных отраслей науки от написания диссертаций. Для получения кандидатской степени достаточно будет защитить доклад на основе ранее опубликованных научных статей. Чиновники считают: это будет стимулировать аспирантов закончить исследования в срок обучения (см. “Ъ” от 7 октября). Окончательное решение будет сформулировано в декабре совместно с Минобрнауки. Пока ВАК предлагает разрешить аспирантам защищать диссертацию в формате доклада, если они опубликуют не менее четырех статей в изданиях из перечня ВАК, отнесенных к К1 или К2, или в базе RSCI. По планам комиссии новые критерии должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года. Окончательное решение будет сформулировано в декабре совместно с Минобрнауки.

Господин Филиппов напомнил “Ъ”, что в марте 2022 года постановлением правительства РФ было отменено требование по цитируемости и публикациям в журналах из международных баз данных WoS и Scopus: «Поэтому появилась необходимость разработать собственные российские критерии, которые бы учитывали необходимость публикации в хороших российских изданиях». Впрочем, публикации в международных базах данных по-прежнему будут засчитываться, однако не будут считаться обязательными, как раньше, говорит он. Речь идет о базах Web of Science, Scopus, MathSciNet, PubMed, AstroPhysics, Chemical Abstracts. Статьи в этих базах будут приравнены к публикациям в журналах, отнесенных к К1 перечня ВАК.

Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Ростовцев указывает, что в высшую категорию К1 попали 124 издания, к которым «Диссернет» имеет серьезные претензии.

Речь идет, по его словам, о наличии в этих журналах публикаций с масштабным плагиатом и с сомнительным соавторством, дублировании текстов, а также «значительном числе заядлых диссероделов в редакционных коллегиях». Кроме того, указывает он, многие из этих изданий принимают рецензии на диссертации от самих авторов, хотя по правилам ее должен писать независимый ученый. В качестве примера он приводит журнал «Административное право и процесс», где эксперты «Диссернета» обнаружили десять статей с плагиатом или фальшивым авторством. В журнале «Фундаментальные исследования» 28 подобных публикаций, в издании «Вестник Тамбовского университета» — 34. Эти издания были и в предыдущем перечне ВАК, признает господин Ростовцев. Впрочем, указывает он, прежде сохранялось и требование написать диссертацию. «И раньше можно было пойти в платные, хищные журналы, нужные диссертационные советы, а в некоторых случаях оплатить сразу "под ключ",— рассказывает он.— Но теперь предлагают сделать процедуру еще проще и даже диссертацию не писать». По его словам, от этого может упасть качество диссертаций, а также уровень кандидатов и докторов наук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хохлов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Алексей Хохлов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Академик РАН Алексей Хохлов обращает внимание, что уже сейчас аспиранты физических, химических, математических и биологических специальностей предпочитают публиковаться в зарубежных изданиях либо в российских изданиях из списка RSCI, а не в журналах из перечня ВАК: «Ученые советы при защите диссертаций обращают внимание, в каких журналах были опубликованы аспирантом статьи — в приличных или мусорных». К изданиям из перечня ВАК у РАН на протяжении многих лет были вопросы, признает он. Академик также рассказывает, что Минобрнауки еще 20 октября закончило работу над так называемым белым списком изданий в рамках системы национальной оценки научных публикаций.

Господин Хохлов не исключает, что в ведущих вузах, которые имеют право самостоятельно присуждать ученые степени, будут засчитываться только публикации из «белого списка».

Всего в перечень вошло более 30 тыс. изданий, в числе которых те, которые ранее индексировались в WoS и Scopus, а также 944 журнала из российского RSCI. Алексей Хохлов указывает, что сейчас документ проходит согласования в правительстве. «На мой взгляд, нужно придерживаться "белого списка",— говорит он.— А то, что ВАК по своей инициативе проделала работу по рейтингованию оставшихся за рамками RSCI журналов,— хорошо. Возможно, что этот рейтинг окажется полезным для некоторых специальностей, а также с точки зрения рассмотрения новых кандидатов для списка RSCI».

Владимир Филиппов называет «естественными» претензии «Диссернета» и других ученых к некоторым журналам из перечня ВАК: «У нас пока нет официальных представлений от них или фактов, которые надо проверить. Мы рассмотрим поступившие предложения и претензии к конкретным изданиям на заседаниях экспертных советов комиссии. Потом президиум ВАК будет принимать решение по сохранению или исключению изданий из перечня».

Анна Васильева