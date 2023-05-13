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Коммерсантъ FM
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Балтийский флот в 2023 году пополнят четыре корабля, в том числе с ракетами «Калибр»

Четыре корабля войдут в состав Балтийского флота в 2023 году, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов. Среди них будут суда, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».

Господин Евменов озвучил информацию, подводя итоги научно-практической конференции «Балтийский флот. 320 лет на страже Отечества». На мероприятии главнокомандующий ВМФ также утвердил приемный акт о завершении испытаний корвета «Меркурий».

На мероприятии в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге рассматривали вопросы истории Балтийского флота, его участие в Великой Отечественной войне, обороне Ленинграда и в Русско-Японской войне. Также обсуждалась его роль в обеспечении безопасности на западном стратегическом направлении.

В конце апреля был представлен новый командующий Балтийским флотом. Им стал вице-адмирал Владимир Воробьев. По информации ТАСС, российские флоты выведут из подчинения военных округов.

Леонид Уварчев

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