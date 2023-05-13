Боррель: отношения ЕС и КНР не будут нормально развиваться, если Китай не убедит РФ уйти из Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между Евросоюзом и Китаем не будут развиваться нормально, если Пекин не убедит Россию уйти из Украины. Он назвал конфликт на Украине экзистенциальным для Брюсселя.

«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины. Жизнь — сложная штука. Если нам не нравится их поведение, мы не сможем быть хорошими друзьями»,— сказал господин Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Стокгольме (цитата по ТАСС).

По словам главы европейской дипломатии, у ЕС есть две проблемы стратегической безопасности, связанные с Китаем. Это конфликт на Украине и ситуация вокруг Тайваня. Еще одной проблемой он назвал несбалансированные торговые отношения Брюсселя и Пекина. Как считает господин Боррель, у ЕС есть зависимость от Китая в вопросе цифровой трансформации, которая «больше, чем зависимость от России по углеродному топливу».

Как в ЕС обсудили мирные инициативы Китая — в материале «Ъ» «Китай до Киева доведет».

Леонид Уварчев