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Коммерсантъ FM
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Защита Беркович обжаловала арест по делу об оправдании терроризма

Защита подала жалобу на арест театрального режиссера Евгении Беркович в рамках дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд. 6 мая арест обжаловала вторая обвиняемая по делу — драматург Светлана Петрийчук.

Евгения Беркович

Евгения Беркович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Евгения Беркович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

10 апреля 2022 года в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; наказание от пяти до семи лет лишения свободы) за спектакль «Финист Ясный сокол», который вышел в 2020 году в театре «Дочери СОСО». Постановка, рассказывающая о российских женщинах, решивших выйти замуж за исламистов и отправиться к ним в Сирию, получила две премии «Золотая маска». 5 мая суд арестовал авторов спектакля на два месяца.

С поддержкой Евгении Беркович и Светланы Петрийчук выступили известные актеры и режиссеры, в том числе Константин Райкин, Олег Меньшиков и Вениамин Смехов, а также журналист и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Эрдни Кагалтынов

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