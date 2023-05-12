В Краснодаре арестованным по делу об убийстве аниматоров предъявлено обвинение

Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю предъявило троим местным жителям обвинение в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников были арестованы 2 мая. По их показаниям следствие обнаружило тела мужчины и женщины, которые пропали на трассе М4 «Дон» в ночь на 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Двойников и Арам Татосян

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Анатолий Двойников и Арам Татосян

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, вечером 28 апреля текущего года злоумышленники находились на участке трассы между станицами Каневская и Березанская, где увидели, что мужчина и девушка остановились из-за поврежденного колеса автомобиля. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко ехали домой в Усть-Лабинск после того, как провели праздничное мероприятие. Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян напали на потерпевших и связали, после чего похитили их банковские карты. Затем злоумышленники отвезли Кирилла Чубко в безлюдную местность, где нанесли ему ножевые ранения, от которых он скончался. Закопав тело в лесополосе, злоумышленники сожгли машину Кирилла Чубко, а спустя несколько часов убили и Татьяну Мостыко. Тело девушки также закопали в лесополосе. Затем злоумышленники направились к банкоматам в станицах Ирклиевской и Каневской, где похитили с расчетных счетов потерпевших более 187 тыс. руб. Поиски пропавших аниматоров начались 29 апреля, в поисках принимало участие большое количество добровольцев.

Предполагаемый главарь преступников Демьян Кеворкьян в 2016 году был осужден на 18 лет колонии за серию насильственных преступлений, в том числе за разбой на дороге. По неофициальным данным, Демьян Кеворкьян освободился досрочно в качестве участника одной из частных военных компаний.

Анна Перова, Краснодар