ЛСР построит дома для погорельцев в Сосьве

Группы ЛСР приступила к строительство домов для жителей Сосьвы (Свердловская область), чьи дома сгорели в пожаре. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, губернатор Свердловской области попросил «Группу ЛСР», как застройщика, имеющего в регионе собственный завод ЖБИ, рассмотреть вопрос возведения домов для жителей поселка.

«В настоящий момент параметры сотрудничества с госорганами находятся в стадии обсуждения. Но компания уже вышла на стройплощадку», — прокомментировали в пресс-службе. Уже возведены коробки первых трех коттеджей, ведется подготовка под строительство еще 14-ти. В поселке должны построить 55 домов. Также в поселке строят 60-квартирный дом.

Напомним, на протяжении нескольких недель в регионе бушуют пожары. Самый масштабный пожар был зафиксирован в поселке Сосьва, там огнем уничтожено около сотни домов, железнодорожные вагоны с пиломатериалами, два человека погибли.

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