Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино в апреле вырос на 31%

Международный аэропорт Рощино (Тюмень) в апреле 2023 года обслужил 186,9 тыс. пассажиров, что на 31,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на внутренних линиях пассажиропоток составил 173,9 тыс. человек, международных — 12,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В целом с начала 2023 года пассажиропоток в Рощино составил 699,4 тыс. пассажиров, что на 21,4% выше прошлогодних показателей. Напомним, самыми популярными направлениями во внутренних авиалиниях по итогам первого квартала года стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, во внешних — Утапао (Паттайя), Дубай (ОАЭ), Коломбо (Шри-Ланка).

К 2027 году тюменский аэропорт реконструируют за 14 млрд руб. В рамках масштабной реконструкции площадь нового терминала увеличится с 27 тыс. до 46 тыс. кв. м. По итогу пропускная способность аэропорта вырастет до 1,9 тыс. пасс./час., а общий годовой объем до 3,8 млн пасс./год.

Диана Сунагатуллина

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