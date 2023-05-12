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Суд продлил арест бывшего первого зампрокурора области Любови Кузьменок

Еще на один месяц продлен срок содержания под стражей бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Согласно постановлению Дзержинского районного суда фигурантка дела о взяточничестве будет содержаться под стражей до 27 июня 2023 года.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области

Известно, что адвокаты госпожи Кузьменок 11 мая обжаловали постановление.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, Главное следственное управление СКР в феврале 2022 года возбудило уголовное дело в отношении Любови Кузьменок, тогда же ей заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) и объявили в международный розыск. В последующем Любовь Кузьменок добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям СКР, которые ее и задержали.

В январе этого года обвиняемую этапировали из Москвы в Новосибирск.

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Лолита Белова

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