В Самарской области юриста заподозрили в мошенничестве из-за обещаний передать взятку депутату Хинштейну

В Самарской области против юриста Дмитрия Мамонтова возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным депутата, юрист пообещал бенефициару группы компаний «Тон-Авто» Александру Курылину за €50 тыс. договориться с Александром Хинштейном о «неприкосновенности» предпринимателя. Александр Курылин является приятелем председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, которой, по мнению депутата, может быть причастен к коррупционным преступлениям. В отношении председателя суда сейчас проводит проверку Высшая квалификационная коллегия судей. Комиссия ВККС прибыла в Самару в середине апреля.

Комиссия среди прочего проверяет покупку председателем суда участка земли площадью 0,5 га на острове Поджабный, на котором уже якобы построено два дома. Помимо этого, представители органа судейского сообщества проверяют информацию о дорогих часах Breguet Александра Ефанова и об арендованном им у структуры «Тон-Авто» Александра Курылина автомобиле Toyota Sequoia.

«Не дожидаясь конца проверок, друг Ефанова и один из фигурантов скандала, владелец ГК «Тон-Авто» Александр Курылин попытался дать взятку, чтобы выйти сухим из воды»,— считает парламентарий.

Как пишет депутат, «в ходе переговоров Курылин, видимо, заподозрил что-то неладное и обратился с заявлением в правоохранительные органы». Александр Хинштейн не исключает, что расчет был на то, чтобы его скомпрометировать.

«В ходе допроса Мамонтов был вынужден признаться, что со мной не знаком и никогда не встречался; а детали курылинской истории узнал из СМИ, на чем и решил заработать. Полученные деньги, мошенник, естественно, планировал присвоить»,— сообщает депутат. Дмитрия Мамонтова задержали при получении незаконного вознаграждения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину, по данным Александра Хинштейна, Дмитрий Мамонтов полностью признал.

Ранее Александр Курылин отверг все претензии к нему Александра Хинштейна. В Шестом кассационном суде ситуацию не ­комментировали.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Главой суда займутся судьи»

Сабрина Самедова