Зарубежные СМИ: Кто может занять пост гендиректора Twitter?

Илон Маск покидает пост гендиректора Twitter, при этом он останется в компании, заняв должности председателя совета директоров и технического директора. Об этом бизнесмен написал в своем микроблоге. Новым руководителем, по его словам, станет некая женщина, которая приступит к работе примерно через шесть недель. The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что компания ведет переговоры о назначении с Линдой Яккарино, которая возглавляет отдел рекламы американской медиакорпорации NBC Universal. Ее же называют следующим гендиректором Twitter и многие другие зарубежные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Линда Яккарино работает в NBC Universal более десяти лет, она известна своим твердым стилем ведения переговоров, а коллеги называют ее «бархатным молотом», пишет The Wall Street Journal. Именно с ее именем связан запуск стримингового сервиса корпорации. Кроме того, она курировала трансляции крупнейших спортивных мероприятий, таких как Суперкубок и Олимпийские игры, а также сотрудничала с крупнейшими технологическими компаниями, к примеру, Snapchat, YouTube и, конечно же, Twitter.

Еще в прошлом месяце Яккарино брала интервью у Маска на крупной рекламной конференции в Майами, называя того другом и приятелем, вспоминает Bloomberg. Но кем бы ни был новый гендиректор, добавляет агентство, ему придется столкнуться с последствиями правления Маска. А именно — уходом рекламодателей и падением выручки компании с октября 2022 года по март 2023-го на 50%.

Пребывание на посту гендиректора Маска было противоречивым. Самопровозглашенный «абсолютист свободы слова», придя в компанию, он ослабил модерацию контента, разблокировал часть замороженных аккаунтов, а также уволил топ-менеджеров и около 80% персонала, вспоминает Financial Times. После ввел функцию подписки Twitter Blue, пытаясь компенсировать потери. И, по его словам, уже к середине года компания может вернуться к положительным финансовым показателям.

Инвесторы Tesla критиковали Маска за увлеченность Twitter. Неудивительно, что после сообщения об уходе с поста гендиректора сервиса бумаги Tesla на закрытии торгов подорожали на 2%. В ответ на критику в конце прошлого года миллиардер провел опрос на своей странице в Twitter, по результатам которого 57,5% опрошенных проголосовали за его уход с должности гендиректора. Маск при этом заявил, что покинет пост, как только найдет «кого-нибудь достаточного глупого, чтобы взяться за эту работу».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".