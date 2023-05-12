Международная федерация гимнастики рассмотрит вопрос о допуске россиян к соревнованиям в июле

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) оставил решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях без каких-либо изменений. Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов уточнил, что вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии FIG продолжит обсуждать на заседании в июле.

«После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что меры, уже принятые 1–2 марта 2023 года… остаются в полной силе без каких-либо дальнейших изменений. FIG будет постоянно отслеживать общую ситуацию и может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте FIG.

Как уточнил «РИА Новости» Василий Титов, исполком FIG отложил до июля принятие решения по допуску российских и белорусских спортсменов. Следующее заседание исполкома федерации пройдет 19–20 июля в швейцарском городе Лозанна.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены FIG от международных соревнований 4 марта 2022 года. 4 марта 2023 года FIG объявила о продлении санкций в отношении гимнастов России и Белоруссии. Тогда федерация указала, что ограничения будут действовать «до дальнейшего уведомления».

Милена Костерева