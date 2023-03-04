FIG продлила санкции против российских гимнастов

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о продлении санкций, не позволяющих российским и белорусским гимнастам выступать на международных соревнованиях под эгидой федерации. Они будут действовать «до дальнейшего уведомления».

«Исполнительный комитет FIG принял решение… продлить санкции против спортсменов и официальных лиц (включая судей) из России и Белоруссии»,— говорится в пресс-релизе на сайте FIG.

Федерация также одобрила переход российской гимнастки Анастасии Симаковой в сборную Германии. Она уже получила немецкий паспорт.

4 марта 2022 на фоне ввода войск ВС РФ на Украину российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований.