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Коммерсантъ FM
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ВВП Великобритании вырос в первом квартале на 0,1%

Британский ВВП увеличился в первом квартале на 0,1% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 12 мая, представила Национальная статистическая служба. Тем самым темпы роста остались на том же уровне, что и в последнем квартале 2022 года. При этом ВВП в первом квартале остается на 0,5% ниже уровня четвертого квартала 2019 года — последнего перед началом пандемии COVID-19. Кроме того, в марте ВВП Великобритании сократился на 0,3% — этот результат оказался хуже ожиданий аналитиков.

Днем ранее Банк Англии заявил, что ожидает стагнации британской экономики в первом и втором кварталах и роста во втором полугодии. В феврале Банк Англии давал более негативный прогноз, ожидая рецессии, которая продлится до первого квартала 2024 года. Теперь его прогнозы улучшились — этому способствовало снижение цен на энергоносители, более сильный, чем ожидалось, мировой экономический рост, а также повышение потребительского и корпоративного доверия. По мнению экономиста аудиторско-консалтинговой компании RSM UK Томаса Пью, британской экономике удастся избежать рецессии в текущем году, хотя во втором квартале, скорее всего, будет сокращение «из-за плохой погоды, забастовок и дополнительных праздников».

Объем производства в первом квартале вырос на 0,1%, сектор услуг также показал рост на 0,1%. Более высокий рост показали такие сектора, как IT и коммуникации (на 1,3%) и строительство (на 0,7%). Некоторые сектора показали снижение активности, в их числе транспорт и логистика (на 1%), образование (на 0,7%), здравоохранение (на 0,5%).

О европейской денежной политике — в материале «Ъ» «Утверждение жесткости».

Яна Рождественская

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