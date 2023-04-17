Следователи начали проверку по жалобе нижегородцев на ликвидацию троллейбусов

Инициативная группа из 12 местных жителей обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить закрытие троллейбусных линий в Нижнем Новгороде. Письмо опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсетях.

Обратившиеся недовольны планами местных властей закупить электробусы и использовать их вместо троллейбусов в Нижнем Новгороде. «Вместо троллейбусов навязываются дорогостоящие электробусы. Но электробусами должны заменяться не троллейбусы, а дизельные автобусы, которые в большом количестве отравляют наш город. Федеральные деньги местными должностными лицами используются не для созидания, а для разрушения города»,— считают в инициативной группе.

Региональное следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку.

Ранее в СК с аналогичными жалобами обращались жители других регионов России: в Оренбурге было возбуждено уголовное дело, а в Белгороде проводилась доследственная проверка.

Анастасия Еремина