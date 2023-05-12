На директора МП «Благоустройство» наложен штраф за позднюю расплату по контрактам

Директор МП «Благоустройство» Ольга Устинова полностью выплатила штраф в размере 30 тыс. руб. Его наложило на чиновницу Самарское УФАС за нарушение предприятием сроков оплаты услуг по договорам (ч. 9 ст.7.32.3 КоАП РФ). Информацию разместил антимонопольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что между предприятием и ООО "ДСК 163" в начале 2022 года было заключено три договора на оказание транспортных услуг. Общество выполнило все свои обязательства перед заказчиком. Однако оплату за свою работу в установленные сроки ООО "ДСК 163" не получило,– говорится в сообщении.

Закон предусматривает ответственность за указанное нарушение для должностного лица. Поэтому контрольный орган применил санкции к главе МП «Благоустройство».

В 2021 году бывшего руководителя самарского МП «Благоустройство» Евгения Садовникова заподозрили в мошенничестве при вывозе снега. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело. В текущем году оно было прекращено из-за истечения сроков давности.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Евгений Садовников уложился в срок».

Георгий Портнов