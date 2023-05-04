Двоих подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани отправили в СИЗО

Выселковский районный суд арестовал на два месяца, до 30 июня включительно, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова, подозреваемых в убийстве аниматоров из Усть-Лабинска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Напомним, Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко искали четыре дня. Мужчина и девушка пропали в ночь с 28 на 29 апреля на трассе М4 «Дон», где у них сломалась машина. По данным следствия, преступники напали на водителя и пассажирку, похитив 180 тыс. руб., а после убили их и сожгли автомобиль.

Олег Исаев

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