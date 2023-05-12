МЧС считает необоснованными гражданские иски к фигуранту дела о пожаре в «Зимней вишне» Александру Мамонтову

В МЧС считают необоснованными гражданские иски, предъявленные к экс-главе ГУ МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову и бывшему главному госинспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву, которые являются фигурантами дела о пожаре в ТРЦ» Зимняя вишня». Об этом сегодня в ходе судебного заседания сообщил представитель МЧС Дмитрий Теньков. «Гражданские иски удовлетворению не подлежат, поскольку действия или бездействие подсудимых не нанесли предъявленный им вред. Сами подсудимые характеризуются исключительно положительно, многие годы признавались лучшими на своих должностях»,– сказал он. Дмитрий Теньков также заявил, что осуждение сотрудников МЧС – «это негативная практика, ведомство не может отвечать за негативное последствия при ликвидации ЧС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В марте стало известно о поступивших в дело исках от восьмерых потерпевших, общая сумма требований составила 42 млн руб.

Александра Мамонтова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (растрата или присвоение) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), Григория Терентьева — по ч.3 ст.159 (мошенничество с использованием служебного положения) и ст. 293 УК РФ. Прокуратура запросила 14 лет лишения свободы для Александра Мамонтова и 10 лет для Григория Терентьева.

В пожаре в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибло 60 человек, включая 37 детей.

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Игорь Лавренков, Кемерово