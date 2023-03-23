К бывшему руководству МЧС в Кузбассе в деле о пожаре в «Зимней вишне» поданы иски на 42 млн рублей

В дело о пожаре в «Зимней вишне», фигурантами которого являются экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и бывший глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского района ГУ МЧС области Григорий Терентьев, поступили дополнительные гражданские иски о компенсации морального вреда. Иски поступили от восьмерых потерпевших, общая сумма требвоаний составила 42 млн руб., сообщила «Ъ-Сибирь» адвокат Александра Мамонтова Евгения Гулевич.

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В пресс-службе Центрального районного суда Кемерова, рассматривающего это уголовное дело, уточнили, что гражданские иски от потерпевших поступают в это дело по ходу всего судебного следствия, последние из них пришли почтовой корреспонденцией, о чем суд и уведомил участников процесса. Сколько всего таких исков предъявлено в дело ни адвокат, ни в пресс-службе суда не смогли оперативно уточнить.

Александра Мамонтова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (растрата или присвоение) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), Григория Терентьева — по ч.3 ст.159 (мошенничество с использованием служебного положения) и ст. 293 УК РФ. В пожаре в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибло 60 человек, включая 37 детей.

В первом судебном процессе по «Зимней вишне», в котором были восемь подсудимых из числа руководителей, сотрудников торгового центра и пожарных, указывалось 470 потерпевших со стороны адвокатов, и 500 — представителем гособвинения Александром Коробейниковым. Он заявлял в мае 2021 года, что требования потерпевших к обвиняемым составляют несколько миллиардов рублей.

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Игорь Лавренков, Кемерово