Смог в Свердловской области продержится почти неделю

Смог и запах гари в Свердловской области будут держаться до вечера 17 мая, сообщили в уральском Гидрометцентре. В течение ближайших шести дней в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей. Объявлены НМУ первой степени опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, смог на Урале возник из-за лесных пожаров, площадь которых сейчас составляет более 50 тыс. га. Впрочем, за последние два дня площадь возгорания снизилась почти в два раза.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что пожары в лесах специально устраивают диверсанты. По его словам, возгорания происходят по вине людей, но не намеренно, а из-за банальных бытовых ситуаций или неосторожного обращения с огнем.

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