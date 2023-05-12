Площадь пожаров в Свердловской области за сутки снизилась на 25 тыс. гектаров

За прошедшие сутки количество лесных пожаров в Свердловской области снизилось с 59 до 34, а их площадь — с 75,7 тыс. до 50,7 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спасателям удалось полностью потушить 33 пожара на площади более 28 тыс. га. Наиболее крупные возгорания были в Байкаловском районе (8,3 тыс. га) и под Богдановичем (6,8 тыс. га). Также были локализованы 18 пожаров на площади 27,2 тыс. га.

Напомним, с 5 мая в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними.

Накануне губернатор опроверг слухи о том, что пожары в лесах специально устраивают диверсанты. По его словам, возгорания происходят по вине людей, но не намеренно, а из-за банальных бытовых ситуаций или неосторожного обращения с огнем.

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