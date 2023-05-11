Свердловский губернатор опроверг слухи, что лесные пожары устраивают диверсанты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что пожары в лесах специально устраивают диверсанты. По его словам, возгорания происходят по вине людей, но не намеренно, а из-за банальных бытовых ситуаций или неосторожного обращения с огнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода. Я хочу еще раз попросить всех быть осторожными, аккуратно обращаться с огнем на природе. Мы сами несем ответственность за то, что происходит в наших лесах», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информационной политики.

Напомним, по данным на утро 11 мая в Свердловской области горело более 75 тыс. га леса. С 5 мая в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними.

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