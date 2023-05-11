Весной на Кубани заложили более 1000 га виноградников

Весной в Краснодарском крае заложили более 1 тыс. га виноградников. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минсельхоза Кубани Фото: пресс-служба Минсельхоза Кубани

Больше всего — 448,8 га — было заложено в Темрюкском районе, еще 272,85 га — в Крымском и 215 га — в Анапе. В Новокубанском районе заложено 50,4 га, в Абинском — 10 га, в Калининском — 8,5 га и в Успенском — 2,5 га.

Всего в 2023 году на Кубани планируют заложить новые виноградники на площади не менее 1,5 тыс. га. В итоге, с учетом раскорчевки около 700 га старых виноградных насаждений, к концу года общая площадь виноградников на Кубани составит 30,2 тыс. га.

На закладку молодых виноградников выделяются средства из федерального и краевого бюджетов. В этом году Кубани было направлено более 1 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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