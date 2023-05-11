Бородин написал генпрокурору Краснову письмо с просьбой признать Навального иностранным агентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой признать иностранным агентом оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Бородин

Фото: @vnborodin.ru Виталий Бородин

Фото: @vnborodin.ru

Причиной для его внесения в соответствующий реестр, по мнению господина Бородина, должна послужить медийная активность команды Алексея Навального, ведение его социальных сетей и возможное их финансирование со стороны иностранных субъектов.

Как сообщает RT, Виталий Бородин в своем обращении указывает на то, что соратники оппозиционера ведут Telegram-каналы, в которых подписчиков агитируют вступать в штабы Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены в России), «учат скрываться от мобилизации», «выпрашивают материальную помощь», а также «координируют экстремистскую деятельность внутри России из-за рубежа».

Виталий Бородин полагает, что деятельность Алексея Навального и его соратников может координироваться иностранными структурами.

В Генеральной прокуратуре и Министерстве юстиции России обращение господина Бородина не прокомментировали.

Алексей Навальный отбывает срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года его приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это срок по совокупности всех наказаний.

В середине апреля соратники Алексея Навального сообщали об ухудшении состояния его здоровья. Тогда же адвокат Вадим Кобзев заявил, что в отношении политика Алексея Навального вскоре могут возбудить новое уголовное дело о дезорганизации работы колонии, в которой тот отбывает наказание.

Александр Кислов