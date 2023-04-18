Адвокат Навального утверждает, что против оппозиционера готовят новое уголовное дело

Адвокат Вадим Кобзев заявил, что в отношении политика Алексея Навального вскоре могут возбудить уголовное дело о дезорганизации работы колонии, в которой тот отбывает наказание. Как сообщил юрист на своей странице в Twitter, администрация колонии «организовала провокацию» в отношении Навального, «поместив его в одну камеру с бомжом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Кобзев описал ЧП, случившееся, по его словам, в ИК-6 в Мелехово (Владимирская область). По данным защитника, в камеру к Навальному подселили заключенного, у которого «большие проблемы с гигиеной». Оппозиционер отказался входить в камеру и угрожал применить силу к новому сокамернику. Сотрудники колонии «затащили» Навального в камеру.

«Не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах (также зафиксировано на видео). Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу. После чего был блокирован и прижат к стене группой реагирования»,— пояснил адвокат.

Присутствовавшее на месте начальство колонии сообщило политику, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Статья подразумевает наказание до пяти лет колонии.

ФСИН и администрация колонии об инциденте не сообщали.

Навальный отбывает срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года его приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это срок по совокупности всех наказаний. В середине апреля соратники Навального сообщали об ухудшении состояния его здоровья.

Александр Кислов