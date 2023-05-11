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Коммерсантъ FM
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Компания VK оштрафована на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей Mail.ru

Мировой суд Савеловского района Москвы признал виновной компанию VK в нарушении части 1 статьи 13.11 КоАП и оштрафовал на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей почтового сервиса Mail.ru. Это минимальный штраф для юридических лиц по этой статье.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Савеловского суда, компания VK провела внутреннее расследование и установила, что в апреле 2022 года в тестовый контур IT-инфраструктуры оператора проник «внешней злоумышленник», что привело к утечке данных. Суд счел это нарушением закона «О персональных данных», поскольку к базе данных был предоставлен неправомерный доступ.

Об утечке данных пользователей Mail.ru стало известно 13 января 2023 года. В попавшем в сеть архиве было 3,5 млн записей. Они содержали ID, адреса электронных почт, телефоны, имена, фамилии и никнеймы пользователей. В пресс-службе Mail.ru, которая принадлежит VK, пообещали провести тщательное расследование и отметили, что «пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен».

Часть 1 статьи 13.11 КоАП («Нарушение законодательства в области персональных данных») предусматривает для юридических лиц штраф от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Подробнее об утечке данных пользователей Mail.ru — в публикации «Ъ» «Хакеры сходили на почту».

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