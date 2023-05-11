Глава МИД Венгрии назвал попытку теракта против нефтепровода «Дружба» угрозой безопасности Будапешту

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает попытку теракта против нефтепровода «Дружба», через который российская нефть поступает в Европу, в качестве серьезной угрозы своей энергетической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«В Европе, особенно в Центральной Европе, есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, — это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета»,— сообщил господин Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым.

Накануне представитель российской нефтяной компании «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» была совершена попытка террористического акта. Никаких подробностей попытки теракта он не привел, отметив, что сейчас инцидент расследуется «компетентными органами». По информации Telegram-канала Baza, были обстреляны три пустые резервуара для хранения нефтепродуктов — на них нашли пробоины около 10 см.

Александр Кислов