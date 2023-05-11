В Петербурге задержали директора школы и два ее заместителя по делу о взятках

Сотрудники экономической полиции и СК провели серию обысков по местам жительства и работы у директора школы в Невском районе и двух ее заместителей. Их подозревают в получении взятки, сообщили 11 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

По данным следствия, в декабре 2022 года на банковские счета руководства школы перевели более 200 тыс. руб., которыми получатели распорядились по своему усмотрению. Полиция опросила работников учреждения, которые подтвердили, что переводы совершали они.

54-летняя директор школы и ее заместители 32 и 36 лет задержаны и доставлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В конце апреля «Ъ-СПб» рассказывал, что СК подозревает в мошенничестве на 28 млн руб. директора школы и депутата ЗакСа Елену Рахову. Позже фракция «Единая Россия» приостановила членство Раховой в связи с допросом.

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