«Единая Россия» приостановила членство депутата Раховой в связи с допросом

Петербургское отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Законодательного собрания города Елены Раховой после того, как парламентарий попала на допрос в Следственный комитет по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Сергея Боярского.

Кроме того, приостановлено членство муниципального депутата, директора школы № 619 Ирины Байковой. Она проходит фигурантом того же уголовного дела.

Елену Рахову доставляли в СК на допрос по делу о хищении 28 млн рублей в школе №619 Калининского района. По версии следствия, с 2011 года ряд должностных лиц присвоили себе 28 миллионов рублей, по документам проводя их как зарплату несуществующим работникам.

Сама парламентарий еще утром на отчете губернатора Александра Беглова в ЗакСе говорила журналистам, что у нее «все хорошо», а официальный комментарий о ситуации даст в ближайшее время. Позже несколько городским СМИ сообщили, что следственные органы готовятся предъявить госпоже Раховой обвинение.

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