Руководство петербургской школы подозревают в мошенничестве на 28 миллионов рублей

Следственный комитет подозревает в мошенничестве директора школы №619 в Калининском районе Петербурга Ирину Байкову и одного из депутатов ЗакСа. Об этом 25 апреля сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, в СК считают, что с 2011 года в школе были фиктивно трудоустроены родственники или близкие знакомые сотрудников учреждения. «Мертвые души» зачислялись в штат с подачи Ирины Байковой. Участие в схеме якобы принимал один из парламентариев ЗакСа Петербурга. Общий ущерб составил 28 млн руб.

В квартире и по месту работы директора прошли обыски. Женщина доставлена в следственное управление СК для допроса. Туда же отправили и неназванного депутата городского парламента.

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