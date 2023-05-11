Чистая прибыль Foxconn упала на 56% в первом квартале

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (Foxconn), крупнейший поставщик Apple, 11 мая представила отчетность за первый квартал. Ее чистая прибыль упала на 56%, до 12,8 млрд тайваньских долларов ($417,2 млн). Это намного хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые ожидали, что прибыль будет в два с половиной раза выше.

Выручка компании увеличилась на 4%, составив 1,46 трлн тайваньских долларов ($47,5 млрд). Также в Foxconn заявили, что им сложно оценивать перспективы на 2023 год в целом, так что компания придерживается «консервативного прогноза».

Плохие квартальные результаты Foxconn связаны с общим снижением спроса на потребительскую технику, в том числе на смартфоны. По подсчетам исследовательской компании IDC, продажи смартфонов первом квартале упали на 14,6%. При этом Apple закончила первый квартал лучше прогнозов, хотя ее чистая прибыль и снизилась на 3%.

Акции Foxconn в четверг снизились на 1,3%.

Яна Рождественская