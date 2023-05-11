Мать убитой девушки-аниматора поблагодарила фонд Дерипаски за помощь

Мать убитой на Кубани девушки-аниматора Татьяны Мостыко Надежда Плешкова записала видеообращение с благодарностью за поддержку в адрес фонда бизнесмена Олега Дерипаски, волонтеров «Лиза Алерт» и учебного заведения, в котором училась ее дочь. Об этом сообщает «КП-Кубань».

«Мне оказали неоценимую помощь в организации чартера для прощания с моей доченькой. Они окружили меня вниманием и заботой, не оставили в трудную минуту наедине с моим горем»,— цитирует издание заявление матери погибшей.

Надежда Плешкова рассказала, что помощь в транспортировке тела дочери и организации прощальной церемонии в Красноярске оказал коллектив работников сферы ритуальных услуг под руководством Ксении Черных. Девушку похоронили на Бадалыкском кладбище. Женщина заявила, что через год на могиле ее дочери установят памятник.

Татьяна Мостыко и ее коллега Кирилл Чубко стали жертвами нападения на автодороге в районе станицы Березанской, когда возвращались после детского мероприятия, на котором они работали аниматорами. По подозрению в совершении преступления были задержаны Анатолий Двойников, Арам Татосян и Демьян Кеворкьян. Последний отрицал свою причастность к убийству. По данным следствия, нападавшие похитили деньги своих жертв и избавились от тел. Фигуранты уголовного дела, возбужденного по факту убийства, заключены под стражу до 30 июня текущего года.

Анастасия Донскова

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