Aston Martin DBX707 получил «формульную» версию

Компания Aston Martin представила новую модификацию флагманского кроссовера DBX707 — исполнение AMR23 Edition, посвященное болиду Формулы 1.

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Источником вдохновения для модели стала машина заводской команды Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team, с которой британский коллектив выступает в новом сезоне Формулы 1 — гоночный болид Aston Martin AMR23 поделился с кроссовером именем и элементами оформления.

Спецверсия подготовлена силами специалистов заводского подразделения по персонализации автомобилей Q by Aston Martin. Модель окрашена в разработанный специально для новинки цвет Podium Green, дополненный тормозными суппортами оттенка Racing Green. Также автомобиль получил особые шильдики на кузове.

Салон отделан кожей цветов Inspire Sport Duotone Onyx Black и Eifel Green, которые дополнены акцентами оттенка Lime Green. Интерьер дополнен логотипами AMR23 на передней панели и накладках порогов.

Технически спецверсия не отличается от стандартного Aston Martin DBX707 и оснащается 707-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, премьера Aston Martin DBX707 состоялась в начале 2022 года, а весной 2023 года кроссовер превратили в медицинский автомобиль для Формулы 1.

Максим Вершинин

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