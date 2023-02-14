Aston Martin показал новый болид Формулы 1 на сезон-2023

Команда Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team представила гоночный болид Aston Martin AMR23, с которой британский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

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Фото: Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Aston Martin AMR23

Фото: Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team

В рамках презентации, прошедшей в Великобритании на новой базе Aston Martin, команда показала машину, ставшую существенно модернизированным вариантом прошлогоднего болида AMR22. Болид сохранил фирменную раскраску в темно-зеленом цвете с желтыми акцентами, а кроме того машина получила логотип, посвященный 110-летию британского автопроизводителя.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team в чемпионате мира будут сын владельца команды канадец Лэнс Стролл и дебютант коллектива, двукратный чемпион Формулы 1 испанец Фернандо Алонсо.

Максим Вершинин

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