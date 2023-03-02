Aston Martin Vantage и DBX получили версии для Формулы-1

Компания Aston Martin в 2023 году останется поставщиком автомобилей безопасности и медицинской машины для чемпионата мира Формула-1 — в роли специальной техники будут использоваться купе Vantage F1 Edition и кроссовер DBX707.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Aston Martin Vantage F1 Edition Safety Car и Aston Martin DBX707 Medical Car

Фото: Aston Martin Aston Martin Vantage F1 Edition Safety Car и Aston Martin DBX707 Medical Car

Фото: Aston Martin

Оба автомобиля оснащаются гоночными сиденьями и 6-точечными ремнями безопасности, дополнительной световой сигнализацией, системами радиосвязи и флаговой сигнализации, а также дополнительным оборудованием.

Aston Martin Vantage оборудован несколькими телекамерами, позволяющими вести прямой эфир, а Aston Martin DBX оснащен системой телеметрии, а также креплениями для спасательного оборудования — от огнетушителей до дефибриллятора и большой сумки для медицинских наборов.

Технически версии для Формулы-1 не отличаются от дорожных вариантов. Vantage F1 Edition оснащен 535-сильным, а DBX707 — 707-сильным исполнением 4-литрового бензинового турбомотора V8, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач у купе и 9-ступенчатым «автоматом» у кроссовера.

Напомним, Aston Martin дебютировал в качестве поставщика специальной техники Формулы-1 в 2021 году.

Максим Вершинин

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