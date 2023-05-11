На 13% выросли цены в новостройках Новосибирской области в первом квартале

Средняя цена 1 кв. м жилья в квартирах на первичном рынке Новосибирской области в первом квартале 2023 года составила 113,6 тыс. руб., что на 13% больше, чем годом ранее. На вторичном рынке стоимость 1 кв. м достигла 99,6 тыс. руб., увеличившись на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, приводит данные Новосибирскстат.

Цена 1 кв. м в сегменте «элитное жилье» в новостройках составила 155 тыс. руб., на вторичном рынке 132 тыс. руб. В новых домах улучшенного качества – 125 тыс. руб, в старых 130 тыс. руб. В новостройках «среднего качества» – 102 тыс. руб., на вторичном 93 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в первом квартале 2023 года спрос на новостройки в Новосибирске снизился на 0,1%. В конце марта «Дом.РФ» сообщил, что в целом по Сибирскому федеральному округу непроданными остаются 43% площадей в строящихся домах. За год этот показатель увеличился на 5 п.п. Средняя цена квадратного метра в Сибири с марта 2022 года выросла на 24,5% (до 90,2 тыс. руб.).

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Лолита Белова