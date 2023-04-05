В Новосибирске отмечено снижение спроса на новостройки

В первом квартале 2023 года спрос на новостройки в Новосибирске снизился на 0,1%, что привело к уменьшению стоимости жилья на первичном рынке на 0,8%. По данным сервиса Авито Недвижимость, квадратный метр в «двушках» подешевел на 1,9%, в студиях — на 1,3%, а цена квадратного метра в «трешках» не изменилась. Квадратный метр в однокомнатных квартирах подорожал на 0,2%.

«В первом квартале спрос на новостройки в России во многом подогревался продлением льготной ипотеки. Цены продолжали стагнировать, и пока их рост возможен только в рамках значения инфляции или в зависимости от стадии строительства. Но вряд ли стоит ждать снижения, потому что у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов. Более сдержанное ценообразование может быть только в новых проектах», — считает руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Объем предложения в целом на первичном рынке недвижимости в Новосибирске увеличился на 50,4%. При этом по сравнению с первым кварталом прошлого года предложение квартир в новостройках в Новосибирске выросло на 187,2%.

В конце марта «Дом.РФ» сообщил, что в целом по Сибирскому федеральному округу непроданными остаются 43% площадей в строящихся домах. За год этот показатель увеличился на 5 п.п. Средняя цена квадратного метра в Сибири с марта 2022 года выросла на 24,5% (до 90,2 тыс. руб.).

Самая большая доля нераспроданных квартир в строящихся домах из регионов Сибири отмечается в Красноярском крае - почти 50%. Меньше спрос на новостройки только в Омской области. Там застройщики реализовали 17% жилых помещений и 33% еще не выставили на продажу. Меньше всего вакантного строящегося жилья в Кузбассе: 30%, или 168 тыс. кв. м.

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Лолита Белова