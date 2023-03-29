Метры не берут без спроса

В Красноярском крае доля нераспроданных квартир в строящихся домах к концу марта составила почти 50%. Еще 27% заявленных к вводу площадей пока не выставлены на продажу. За год доля реализованных квартир в новостройках снизилась на 11 п.п. (до 24%). Несмотря на низкий спрос, подогреваемые увеличением себестоимости строительства цены продолжают расти — за год квадратный метр в новых домах Красноярского края подорожал на 29% (до 96,7 тыс. руб.). Эксперты отмечают смещение спроса в сторону вторичного жилья, цены на которое уже год стагнируют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на низкий спрос, подогреваемые увеличением себестоимости строительства цены на новостройки продолжают расти

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Несмотря на низкий спрос, подогреваемые увеличением себестоимости строительства цены на новостройки продолжают расти

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доля непроданных площадей в строящихся домах в Красноярском крае, по данным портала «Дом.РФ», в марте 2023 года составила 49% против 43% годом ранее. Еще 27% заявленного к вводу жилья застройщики на фоне невысокого спроса пока не выставляют на продажу. В марте 2022 года доля еще не попавших на рынок строек составляла 22%. В целом же, по данным на конец месяца, в новостройках края было продано меньше четверти площадей (24%). Это на 11 п.п. меньше, чем годом ранее.

Несмотря на снижение спроса, средняя стоимость квадратного метра жилья в строящихся домах в Красноярском крае, по информации «Дом.РФ», за прошедший год выросла на 29% (до 96,7 тыс. руб.). За три года, что портал ведет статистику (с января 2020 года), цена увеличилась в 1,7 раза.

В настоящее время в Красноярском крае в разной степени готовности находятся новостройки, общая площадь квартир в которых составляет 1,47 млн кв. м — на 207 тыс. кв. м меньше, чем в марте 2022 года. Объем привлеченных застройщиками средств за год сократился на 9,6 млрд руб. (до 34,3 млрд руб.).

Доля непроданных площадей в строящихся домах в Красноярском крае — одна из самых высоких в Сибири. Меньше спрос на новостройки только в Омской области. Там застройщики реализовали 17% жилых помещений и 33% еще не выставили на продажу. Меньше всего вакантного строящегося жилья в Кузбассе: 30%, или 168 тыс. кв. м. В целом по федеральному округу непроданными, по данным на март 2023 года, остаются 43% площадей в строящихся домах. За год этот показатель увеличился на 5 п.п. Средняя цена квадратного метра в Сибири с марта 2022 года выросла, по данным «Дом.РФ», на 24,5% (до 90,2 тыс. руб.).

Руководитель отдела жилой недвижимости красноярской компании «Гранта-недвижимость» Дмитрий Слепокуров отмечает, что снижение спроса на первичном рынке стало особенно заметным с начала 2023 года, когда повысились ставки по льготной ипотеке: «Цены сейчас выше, чем способность людей покупать под такой процент». А вот с отразившимися в статистике данными застройщиков о продолжившемся росте цен эксперт не соглашается. «У застройщиков повышения цен нет, наоборот, с февраля они проводят акции»,— считает он. Господин Слепокуров полагает, что стагнация на первичном рынке в ближайшее время продолжится.

На появление скидок от застройщиков также обращает внимание аналитик другой красноярской компании «Аревера-недвижимость» Ирина Томаровская: «Мы уже в декабре, а затем в январе-феврале отмечали появление скидок на нераспроданные объекты». Гос­пожа Томаровская обратила внимание, что с прошлого года продажи квартир в строящихся домах почти полностью замкнули на себе сами застройщики, которые предоставляют клиентам субсидии на ипотеку. Вместе с тем эксперт отмечает, что большой разрыв в ценах между первичным и вторичным жильем, который сейчас достигает 10–15%, в условиях высоких цен и низкой платежеспособности населения привел к переориентации внимания многих покупателей на жилье, введенное в эксплуатацию от года до семи лет назад. «Цена на вторичном рынке, безусловно, привлекательнее. Частные продавцы ведут более гибкую ценовую политику, они больше готовы при сжимающемся на фоне крайне низкой платежеспособности спросе идти навстречу покупателям»,— пояснила госпожа Томаровская. Она также предположила, что на фоне отсутствия роста доходов населения спрос в ближайшие месяцы не ускорится, а цены продолжат стагнировать как на первичном, так и на вторичном рынке.

Дарья Решетникова