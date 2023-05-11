День рождения Будды Шакьямуни объявлен выходным в Калмыкии

В Республике Калмыкия день рождения Будды Шакьямуни — 4 июня 2023 года — объявлен национальным праздником. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы региона Бату Хасикова сегодня, 11 мая https://glava.region08.ru/ru/dokumenty/ukazy.html.

Согласно документу, изменение статуса праздника обусловлено целями развития национально-культурных традиций калмыцкого народа. В честь праздника в понедельник, 5 июня, в регионе объявлен выходной.

Будда Шакьямуни — это основатель буддизма, ключевая фигура религии. Его день рождения является важнейшим праздником для последователей вероучения.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону